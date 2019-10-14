Народные приметы на 14 октября: какой сегодня день — такой будет и зима
Ветер и осадки расскажут о предстоящей погоде.
Ветер и осадки расскажут о предстоящей погоде.
14 октября православные христиане отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот день считался праздником урожая, последним днем сельских работ и окончанием сельскохозяйственного года.
По народным приметам, какая погода стоит на Покрова — такой будет и вся зима. Если снега 14 октября нет, то и на Рождество его не будет, да и в целом, зима будет малоснежной.
Ветер с севера на Покров — к холодной зиме, с юга — к теплой, с запада — к снежной, с востока — к холодной и малоснежной. А если ветер порывистый, и днем на небе то тучи, то солнце, зима будет переменной и непостоянной. Теплую зиму также можно ждать, если к Покрову дуб и береза полностью сбросили листья.
Екатерина Гура