В Гидрометцентре предупредили о резком скачке давления в центральной России

«Сегодня к вечеру (15 октября), над регионом распространится антициклон, причем перемещаться он будет по тому же маршруту, что и промчавшийся накануне циклонический вихрь. Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гПа (771,07 миллиметра ртутного столба — ред.), что выше вчерашнего на 20−25 единиц гПа», — говорится в сообщении.
Метрологи пояснили, что накануне циклон двигался вдоль севера Центрального федерального округа, а приближение центра циклона к столичному региону привело к падению атмосферного давления до значений 1007 гПа (или 755.31 миллиметра ртутного столба), в Ярославской, Костромской и Нижегородской областях до 1003 гПа (или 752.31 миллиметра ртутного столба).
Как говорится в сообщении, над столичным регионом сохраняется непостоянный температурный фон.
«Теплые сектора проходящих по северу Центрального федерального округа циклонов обеспечат жителей Москвы и области комфортной и теплой погодой, а сменяющие их антициклоны будут значительно понижать температуру воздуха, в ночные часы местами до минусовых значений», — отмечают метеорологи.
Гидрометцентр отмечает, что такие значения атмосферного давления мало отклоняются от нормы, однако их колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, которым следует позаботиться о своем здоровье.