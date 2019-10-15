Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
13:46 (мск), источник: РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о резком скачке давления в центральной России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Антициклон стремительно сменяет циклон над территорией Центрального федерального округа России, что приведет к резкому повышению атмосферного давления, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 82% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА Новости

«Сегодня к вечеру (15 октября), над регионом распространится антициклон, причем перемещаться он будет по тому же маршруту, что и промчавшийся накануне циклонический вихрь. Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гПа (771,07 миллиметра ртутного столба — ред.), что выше вчерашнего на 20−25 единиц гПа», — говорится в сообщении.

Новость
У меня третий день болит голова, виновата «барическая пила»?

Метрологи пояснили, что накануне циклон двигался вдоль севера Центрального федерального округа, а приближение центра циклона к столичному региону привело к падению атмосферного давления до значений 1007 гПа (или 755.31 миллиметра ртутного столба), в Ярославской, Костромской и Нижегородской областях до 1003 гПа (или 752.31 миллиметра ртутного столба).

Как говорится в сообщении, над столичным регионом сохраняется непостоянный температурный фон.

«Теплые сектора проходящих по северу Центрального федерального округа циклонов обеспечат жителей Москвы и области комфортной и теплой погодой, а сменяющие их антициклоны будут значительно понижать температуру воздуха, в ночные часы местами до минусовых значений», — отмечают метеорологи.

Гидрометцентр отмечает, что такие значения атмосферного давления мало отклоняются от нормы, однако их колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, которым следует позаботиться о своем здоровье.

 Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты
'Ползучий отказ от доллара' начался: центробанки сдают американскую валюту
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Вспоминаем интересные «фишки» самой важной соцсети страны в честь ее дня рождения
Авто
Новый маленький седан BMW: первые фото Свежей «двушкой» баварцы решили утереть нос вечным конкурентам из «Мерседеса» с их седаном CLA
Кино
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст» Звезды поддержали одну из самых ожидаемых киноновинок сезона
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
33-летняя Сагалова похудела на 20 кг после третьих родов (фото) Звезда «Счастливы вместе» стала многодетной мамой весной 2019 года
Леди
«Я не хочу замуж»: 5 реальных историй женщин старше 35 Далеко не все женщины мечтают о муже, уютном доме и семейном очаге. И вот почему.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»