Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
16:26 (мск), источник: Life.ru

Эверест снова измерят — он мог стать ниже

Официальная высота Эвереста составляет 8848 метров. По мнению специалистов, гора могла стать ниже из-за мощного землетрясения.

Источник: Reuters

Китай и Непал договорились о совместном измерении Эвереста после того, как ряд геологов заявил, что самая высокая в мире вершина могла стать ниже из-за землетрясения 2015 года.

Как сообщает телеканал NDTV, соответствующая договорённость была достигнута во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Непала Бидхьи Деви Бхандари.

На данный момент официальная высота Эвереста составляет 8848 метров. В 2015 году в Непале прошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,8 балла. В результате стихийного бедствия погибло восемь тысяч человек. Учёные предположили, что из-за природного катаклизма Эверест мог стать ниже на три сантиметра.

Читайте также
 В зарплатах бюджетников нашли "уязвимость". Как это отразится на выплатах
Удар по детям. Что не так со скрепышами и стирателями из "Магнита" и "Пятёр
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
Hi-Tech
Представлен настоящий «убийца Xiaomi» Новый китайский бренд покоряет рынок
Авто
Транспортный налог могут отменить (но не для всех) Московских автовладельцев могут освободить от уплаты налога на автомобили, но коснется это далеко не всех
Кино
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст» Звезды поддержали одну из самых ожидаемых киноновинок сезона
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
33-летняя Сагалова похудела на 20 кг после третьих родов (фото) Звезда «Счастливы вместе» стала многодетной мамой весной 2019 года
Леди
«Я не хочу замуж»: 5 реальных историй женщин старше 35 Далеко не все женщины мечтают о муже, уютном доме и семейном очаге. И вот почему.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»