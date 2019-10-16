Погодные приметы на 16 октября: встречаем зиму
Определяем погоду по поведению птиц.
Определяем погоду по поведению птиц.
16 октября православные христиане почитают память святого Дионисия. В народе этот день получил название — Денис Позимний. Считалось, что с этого дня снег может идти регулярно, так как наступает время настоящих морозов.
Так, если воробьи перелетают стайками с места на место — погода скоро испортится. А если галки собираются стаями — ближайшие дни будут ясными. Суровую зиму стоит ждать, если мыши роют норы на южной стороне.
Темные низкие облака в этот день предвещают резкое ухудшение погоды и снегопад.
Екатерина Гура