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10:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 октября: встречаем зиму

Определяем погоду по поведению птиц.

Источник: @sandiejo

16 октября православные христиане почитают память святого Дионисия. В народе этот день получил название — Денис Позимний. Считалось, что с этого дня снег может идти регулярно, так как наступает время настоящих морозов.

Погоду обычно определяли по поведению птиц и животных.

Так, если воробьи перелетают стайками с места на место — погода скоро испортится. А если галки собираются стаями — ближайшие дни будут ясными. Суровую зиму стоит ждать, если мыши роют норы на южной стороне.

Темные низкие облака в этот день предвещают резкое ухудшение погоды и снегопад.

Екатерина Гура

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