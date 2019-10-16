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05:17 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь

Теплее обычного ноябрь может оказаться практически на всей европейской территории России. Об этом говорится в предварительном прогнозе погоды, который составили синоптики.

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Источник: AP 2019

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий. Выше нормы более чем на один градус и более может быть на севере — в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми.

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На азиатской территории теплее обычного может быть на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале. На Дальнем Востоке теплее обычного предположительно будет на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке.

В Москве ноябрь тоже может оказаться теплее обычного. При этом нужно отметить, что среднемесячная температура ноября для Москвы — минус 1,2 градуса. Ночные температуры составляют от минус 1 до минус 6, а дневные — от минус 2 до плюс 3 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до -15, и днем может быть -10. Но пока такого не предвидится.

А вот прохладней обычного температура вполне возможно окажется на юге России — в Краснодарском крае и в южной части Крыма. Ниже климатической нормы будет она в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Около нормы — практически на всей территории Сибири.

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