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09:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты катастрофические последствия глобального оледенения

Ученые Университета Кертина в Австралии выяснили, что глобальный ледниковый период 600 миллионов лет назад значительно изменил облик планеты, оставив затопленную сушу и океан с относительно чистой водой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Источник: Reuters

Исследователи изучили карбонатные осадочные породы, которые возникли в течение миллионов лет после ледникового периода, во время которого Земля могла быть полностью скована льдом. Ранее считалось, что эти породы сформировались в течение относительно короткого промежутка времени длительностью 10 тысяч лет, когда уровень моря поднялся. Однако теперь специалисты показали, что осадок откладывался сотни тысяч или миллионов лет.

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По словам ученых, ледниковый период уничтожил пляжи, пустыни, реки и поймы, остановив процессы выветривания. В результате продукты эрозии, попадающие в океаны через реки, накапливались достаточно медленно. Таяние ледниковых покровов привело к резкому увеличению уровня моря и отступлению береговой линии, а также появлению более чистой морской воды.

Гипотеза «Земля-снежок» возникла для объяснения ледниковых осадочных пород, обнаруженных в тропических широтах. Палеомагнетический анализ позволил установить, что большинство этих пород возникло в низких широтах (не более 10 градусов от экватора). Согласно гипотезе, в неопротерозойскую эру, примерно 625−850 миллионов лет назад, Земля почти полностью замерзла, и ледники доходили почти до экватора.

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