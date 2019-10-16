В Азии начался сезон «воздушной» розовой травы (фото)
Тысячи туристов едут в национальные парки, чтобы сделать красивые снимки.
Тысячи туристов едут в национальные парки, чтобы сделать красивые снимки.
В октябре соцсети заполонили сказочные снимки с облакообразной розовой травой, также известной как мюленбергия или мьюли.
Трава зацветает в конце сентября и напоминает живописный воздушный ковер розового цвета или сладкую вату.
Мьюли встречается в тропических и субтропических областях Америки и Азии. В Китае и Южной Корее созданы целые парки, где можно полюбоваться этим сказочным цветением.
Екатерина Гура