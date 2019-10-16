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15:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Азии начался сезон «воздушной» розовой травы (фото)

Тысячи туристов едут в национальные парки, чтобы сделать красивые снимки.

В октябре соцсети заполонили сказочные снимки с облакообразной розовой травой, также известной как мюленбергия или мьюли.

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Трава зацветает в конце сентября и напоминает живописный воздушный ковер розового цвета или сладкую вату.

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Мьюли встречается в тропических и субтропических областях Америки и Азии. В Китае и Южной Корее созданы целые парки, где можно полюбоваться этим сказочным цветением.

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Екатерина Гура

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