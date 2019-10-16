Ученые создадут 3D-карту всего мира для потомков
Понадобится очень много лазеров.
Понадобится очень много лазеров.
Изменение климата необратимо меняет облик Земли. Тают ледники, горят леса, повышение уровня океана грозит затопить прибрежные территории. Исследователи из некоммерческого проекта «Архив Земли» предложили создать трехмерный образ нашей планеты в ее нынешнем состоянии, чтобы передать его потомкам, пишет Live Science.
По словам археолога Криса Фишера и географа Стива Лейса из Университета штата Колорадо, которые возглавляют проект, это можно сделать с помощью лазерного сканирования лидаром с воздуха.
При таком сканировании создается плотная сетка лазерных лучей, на основе которой генерируется трехмерная карта с высоким разрешением. Затем ее редактируют, добавляя объекты, которые трудно обнаружить с воздуха. Эту технологию активно используют археологи, например, чтобы находить затерянные города в джунглях или горах.
В комментарии Guardian археолог сказал, что проекту потребуется около 10 миллионов долларов, чтобы отсканировать только леса Амазонки. Еще одним препятствием может стать получение разрешений для полетов над территориями разных стран.
Анна Лысенко