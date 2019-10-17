Погодные приметы на 17 октября: наблюдаем за животными и птицами
Определяем, когда наступят холода.
Определяем, когда наступят холода.
17 октября православные христиане почитают память святого Иерофея, епископа Афинского. В народе верили, что на Ерофеев день уже окончательно укрепляется холодная погода.
Считалось, что если 17 октября на землю ложится снег, то настоящая снежная зима придет к концу месяца.
Чтобы определить погоду, стоит понаблюдать за птицами и животными. К примеру, если снегирь поет у подножья изгороди — это к непогоде. А если у белки изменился цвет шерсти — это к морозной зиме. Если лошадь фыркает, то зима будет теплой, а если храпит, то суровой.
Екатерина Гура