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10:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 октября: наблюдаем за животными и птицами

Определяем, когда наступят холода.

Источник: @vincentvanzalinge

17 октября православные христиане почитают память святого Иерофея, епископа Афинского. В народе верили, что на Ерофеев день уже окончательно укрепляется холодная погода.

Считалось, что если 17 октября на землю ложится снег, то настоящая снежная зима придет к концу месяца.

Чтобы определить погоду, стоит понаблюдать за птицами и животными. К примеру, если снегирь поет у подножья изгороди — это к непогоде. А если у белки изменился цвет шерсти — это к морозной зиме. Если лошадь фыркает, то зима будет теплой, а если храпит, то суровой.

Екатерина Гура

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