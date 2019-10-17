Пауки оплели паутиной целый район в шотландском городе (фото)

54-летний водитель грузовика Лео Андерсон из шотландского города Инверури в графстве Абердиншир вышел на прогулку рано утром и заметил нечто необычное.
Зеленый газон на несколько десятков метров был покрыт белым воздушным «ковром». Сначала мужчина подумал, что на траве просто образовался иней, но поскольку утро было не таким уж и холодным, Лео решил подойти поближе, чтобы все рассмотреть. И увиденное его ужаснуло, пишет Daily Mail.
Оказалось, что газон плотно оплетен паутиной. Лео, который никогда не видел ничего подобного, снял это необычное явление на камеру и затем опубликовал на Facebook в группе, посвященной Абердинширу.
По словам специалистов, такую огромную паутину могли сплести диктиновые пауки ткачи. По размеру они совсем маленькие, зато паутину плетут отменную — они выпускают пряди в воздух, а ветер разносит их по округе.