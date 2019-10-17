Ученые обнаружили новое природное явление «штормотрясение»
Всплески энергии рождаются из массивных штормов и могут распространяться на тысячи километров.
Всплески энергии рождаются из массивных штормов и могут распространяться на тысячи километров.
Практически любые процессы на Земле — грохот автомобилей, пение птиц, шелест листвы или шум прибоя — порождают волны разной длины и мощности. Отслеживать этот «оркестр» чрезвычайно сложно, пишет National Geographic, и только сейчас ученым впервые удалось сделать нечто подобное.
В научном журнале Geophysical Research Letters американские сейсмологи описали ранее неизвестное явление, которое они назвали «штормотрясением» (stormquake). Это сейсмические импульсы, которые порождены мощной энергией сильных штормов. Эти волны могут распространяться на тысячи километров через целые континенты.
Ученые использовали данные сети сейсмометров, полученные во время многих сильных штормов. Они применили новые методы сортировки шумов.
По словам ученых, изучение того, как распространяются эти волны, поможет понять многие процессы на планете, например, динамику океанов или движения льдов, а также внутреннюю структуру Земли и даже изменение климата.
«Штормотрясения» были обнаружены случайно. Летом 2018 года сейсмологи разрабатывали метод изучения землетрясений с очень низкой частотой, которые могут заметить только очень чувствительные приборы. Во время этого процесса они зафиксировали необычные сейсмические события, которые немного напоминали землетрясения. Однако они были сезонными и никогда не фиксировались с мая по август. Эти волны исходили как с восточного, так и с западного побережья Северной Америки.
Ученые говорят, что далеко не каждый шторм или ураган может вызвать «штормотрясение». Например, во время урагана «Сэнди» такие сигналы отсутствовали.
Сейчас сейсмологи продолжают работу над сбором данных.
Анна Лысенко