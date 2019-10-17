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16:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили новое природное явление «штормотрясение»

Всплески энергии рождаются из массивных штормов и могут распространяться на тысячи километров.

Источник: AP 2019

Практически любые процессы на Земле — грохот автомобилей, пение птиц, шелест листвы или шум прибоя — порождают волны разной длины и мощности. Отслеживать этот «оркестр» чрезвычайно сложно, пишет National Geographic, и только сейчас ученым впервые удалось сделать нечто подобное.

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В научном журнале Geophysical Research Letters американские сейсмологи описали ранее неизвестное явление, которое они назвали «штормотрясением» (stormquake). Это сейсмические импульсы, которые порождены мощной энергией сильных штормов. Эти волны могут распространяться на тысячи километров через целые континенты.

Ученые использовали данные сети сейсмометров, полученные во время многих сильных штормов. Они применили новые методы сортировки шумов.

По словам ученых, изучение того, как распространяются эти волны, поможет понять многие процессы на планете, например, динамику океанов или движения льдов, а также внутреннюю структуру Земли и даже изменение климата.

«Штормотрясения» были обнаружены случайно. Летом 2018 года сейсмологи разрабатывали метод изучения землетрясений с очень низкой частотой, которые могут заметить только очень чувствительные приборы. Во время этого процесса они зафиксировали необычные сейсмические события, которые немного напоминали землетрясения. Однако они были сезонными и никогда не фиксировались с мая по август. Эти волны исходили как с восточного, так и с западного побережья Северной Америки.

Озадаченные исследователи начали сопоставлять многочисленные данные и увидели, что многие из этих импульсов совпали с сильными штормами или даже ураганами. Они выяснили, что в период с 2006 по 2015 год произошло больше 14 тысяч таких «штормотрясений».

Ученые говорят, что далеко не каждый шторм или ураган может вызвать «штормотрясение». Например, во время урагана «Сэнди» такие сигналы отсутствовали. По-видимому, считают они, «штормотрясениям» нужна особая геология. К примеру, большинство «штормотрясений» происходили из регионов с широким континентальным шельфом, который позволял сейсмическим волнам от ураганов разрастаться.

Сейчас сейсмологи продолжают работу над сбором данных.

Анна Лысенко

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