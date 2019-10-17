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16:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Первую межзвездную комету показали в таймлапсе

Также появились данные о ее структуре и составе.

Источник: NASA

Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки межзвездной кометы 2I/Борисов, которую открыл астроном Геннадий Борисов из крымского поселка Научное. Это первые относительно четкие изображения этого объекта.

Полученные телескопом данные доказывают, что «межзвездный пришелец» по структуре и химическому составу похож на кометы Солнечной системы, говорят в NASA.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известие о новой комете облетело мир в конце августа. Борисов заметил объект с помощью телескопа собственной разработки. В начале сентября обсерватория Джемини на Гавайях сделала цветной снимок кометы.

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фотографии
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фотографии

Ученые уже установили, что 2I/Борисов не связан с Солнцем гравитационно. Оценка ее скорости при уходе на бесконечность составляет около 30 км/с. Она движется из созвездия Кассиопеи вблизи границы с созвездием Персея, очень близко к плоскости Галактики. Комета окажется в перигелии около 7 декабря 2019 года.

До появления 2I/Борисов все известные кометы происходили либо из пояса Койпера, либо из гипотетического облака Оорта, уточняет Space.

Анна Лысенко

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