Погодные приметы на 18 октября: определяем, какой будет зима
Наблюдаем за перелетными птицами и ветром.
Наблюдаем за перелетными птицами и ветром.
18 октября православные христиане вспоминают мученицу Харитину Амисийскую. В народе по погоде в этот день определяли, какой будет зима и как скоро она наступит.
Считалось, что если на Харитину еще не выпал снег, то зима будет поздней. Однако, если в этот день нет ветра, то скоро наступит похолодание.
Перелетные птицы улетают на юг — зима будет суровой. Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра — к скорому снегу.
А вот туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду на ближайшие дни.
Екатерина Гура