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11:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 18 октября: определяем, какой будет зима

Наблюдаем за перелетными птицами и ветром.

Источник: СС0/AdinaVoicu

18 октября православные христиане вспоминают мученицу Харитину Амисийскую. В народе по погоде в этот день определяли, какой будет зима и как скоро она наступит.

Считалось, что если на Харитину еще не выпал снег, то зима будет поздней. Однако, если в этот день нет ветра, то скоро наступит похолодание.

Перелетные птицы улетают на юг — зима будет суровой. Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра — к скорому снегу.

А вот туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду на ближайшие дни.

Екатерина Гура

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