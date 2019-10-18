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13:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Австралии из-за аномальной засухи начали высыхать реки (фото)

Вода становится дефицитным ресурсом.

Фермер Джонни МакКаун из Нового Южного Уэльса в Австралии во время обхода своего участка был поражен видом реки Намой. Воды в ней осталось очень мало, а обнаженное дно было усеяно погибшими мидиями и раками.

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Река Намой

Это — типичная картина для региона, которую здесь наблюдают с начала октября, пишет Daily Mail. Во всей Австралии борются с аномальной засухой. Местные советы вводят ограничения на потребление воды, которая становится дефицитным ресурсом.

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Река Дарлинг

Согласно отчету метеорологов, уровень воды в водоемах бассейна Муррей-Дарлинг — самый низкий за период с 1980 года. Он составляет только 36% от обычного. Это на 16% меньше, чем в прошлом году.

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Власти намерены построить в регионе плотины, чтобы обеспечить местных жителей водой.

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Анна Лысенко

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