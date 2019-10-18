В Австралии из-за аномальной засухи начали высыхать реки (фото)
Вода становится дефицитным ресурсом.
Вода становится дефицитным ресурсом.
Фермер Джонни МакКаун из Нового Южного Уэльса в Австралии во время обхода своего участка был поражен видом реки Намой. Воды в ней осталось очень мало, а обнаженное дно было усеяно погибшими мидиями и раками.
Это — типичная картина для региона, которую здесь наблюдают с начала октября, пишет Daily Mail. Во всей Австралии борются с аномальной засухой. Местные советы вводят ограничения на потребление воды, которая становится дефицитным ресурсом.
Согласно отчету метеорологов, уровень воды в водоемах бассейна
Власти намерены построить в регионе плотины, чтобы обеспечить местных жителей водой.
Анна Лысенко