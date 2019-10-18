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14:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Взорвавшаяся звезда оказалась похожа на бактерию

Осенью 1572 года в созвездии Кассиопеи вспыхнула сверхновая звезда SN 1572. Ее свечение было видно невооруженным глазом и документировалось по всему миру. Это космическое событие изучил датский астроном Тихо Браге, в честь которого и назвали сверхновую.

Источник: NASA

Сотни лет спустя SN 1572 продолжает сбивать с толку астрономов, пишет Science Alert. Она не похожа на другие сверхновые. Международная команда астрономов создала компьютерную симуляцию, чтобы понять, как именно происходила вспышка сверхновой Браге. Их работа опубликована в Astrophysical Journal.

SN 1572 принадлежит к типу Ia. Они возникают, когда белый карлик в бинарной системе «высасывает» из своего соседа так много материи, что провоцирует взрыв, который выглядит очень эффектно.

Источник: NASA

Рентгеновские наблюдения показывают, что форма того, что осталось от сверхновой Тихо, более или менее сферическая, но поверхность ее далеко не ровная. Кремний, движущийся в направлении Земли, окрашен в синий цвет. Кремний, который движется в противоположную сторону, — красный. Другие элементы движутся в разные стороны и окрашены в разные цвета.

Эта «сумасшедшая» динамика могла возникнуть как во время взрыва, так и впоследствии. В серии компьютерных симуляций астрономы смоделировали взрыв SN 1572 и выяснили, что необычная структура сверхновой, делающая ее похожей на микроорганизм из учебника по биологии, возникла сразу во время вспышки.

Источник: RIKEN/G. Ferrand, et al & NASA/CXC/SAO/A. Jubett, N. Wolk & K. Arcand

Но как именно это произошло — следующая загадка, говорят ученые. Одна из гипотез говорит о том, что взрыв произошел одновременно во многих местах вокруг звезды, а не в каком-то одном. По всей видимости, это был невероятный фейерверк, шутят исследователи.

Анна Лысенко

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