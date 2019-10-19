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12:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: Млечный Путь «украл» несколько галактик

Это произошло не так уж давно.

Источник: NASA

Наша родная галактика «похитила» несколько карликовых галактик, которые раньше принадлежали Большому Магеллановому Облаку (БМО), установили астрономы.

Это произошло из-за продолжающегося слияния галактик, обычного процесса во Вселенной, уточняют ученые в результатах исследования, опубликованных в Royal Astronomical Society.

Факт галактического «воровства» удалось установить благодаря новым данным с космического телескопа Gaia Европейского космического агентства. Это одно из первых открытий в рамках текущей миссии, которая отслеживает движение миллиарда звезд, в том числе из близлежащих галактик.

Источник: NASA

Команда воссоздала движение звезд в компьютерной симуляции и увидела, что четыре сверхслабые карликовые галактики и еще две, немного крупнее (карликовая галактика в созвездии Печь и карликовая галактика в Киле), когда-то были частью Большого Магелланова Облака, но Млечный Путь с более сильным гравитационным полем сумел «перетянуть» себе эти структуры.

По космическим меркам это произошло не так уж давно — около 1 млрд лет назад, тогда как возраст всей Вселенной составляет 13,8 млрд лет.

Источник: NASA

Анна Лысенко

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