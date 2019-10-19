Ученые: Млечный Путь «украл» несколько галактик
Это произошло не так уж давно.
Это произошло не так уж давно.
Наша родная галактика «похитила» несколько карликовых галактик, которые раньше принадлежали Большому Магеллановому Облаку (БМО), установили астрономы.
Это произошло
Факт галактического «воровства» удалось установить благодаря новым данным с космического телескопа Gaia Европейского космического агентства. Это одно из первых открытий в рамках текущей миссии, которая отслеживает движение миллиарда звезд, в том числе из близлежащих галактик.
Команда воссоздала движение звезд в компьютерной симуляции и увидела, что четыре сверхслабые карликовые галактики и еще две, немного крупнее (карликовая галактика в созвездии Печь и карликовая галактика в Киле),
По космическим меркам это произошло не так уж давно — около 1 млрд лет назад, тогда как возраст всей Вселенной составляет 13,8 млрд лет.
Анна Лысенко