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08:23 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Reuters

Он пояснил, что центр страны оказался в теплой зоне антициклона, куда идет заток воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. «Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет», — уточнил синоптик.

Из-за этого до вторника погода в центре европейской части России будет превышать октябрьскую норму на 7−8 градусов. Затем немного понизится.

Но в целом, по расчетам, и следующая неделя в центре, в том числе и в столичном регионе, будет не по-осеннему теплой с дневными температурами плюс 11−16 градусов. И никаких затяжных осенних дождей!

«А ночи-то какие теплые — 6−10 выше нуля, это вполне майские значения, — подчеркивает Роман Вильфанд. — Такая погода во второй половине октября не только греет тело, но и согревает душу, ведь мы все так хотим тепла!».

Синоптик отмечает, что высокие устойчивые антициклоны характерны для лета, но никак не для осени, тем более ее середины, когда уже не за горами зима. «Но в последнее время мы все чаще ощущаем повторяемость редких событий. Вспомните прошлую осень в Москве. Она была еще более теплой, чем нынешняя. До 22—23 сентября прошлого года стояло летнее тепло, потом в течение 10 дней было прохладно, а затем снова началось повышение температуры. Люди в октябре ходили в легкой одежде. Конечно же, я это связываю с процессами глобального потепления климата», — добавил синоптик.

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