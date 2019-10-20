Fallstreak hole clouds over Germany today, Oct 19th. Thanks to Marko Beric for the report! pic.twitter.com/5lqt0uQaon— severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 19, 2019
В небе над Германией заметили облако-метлу
Это редкий феномен.
Это редкий феномен.
Житель Германии Марко Берик опубликовал снимок облаков странной формы.
Посреди затянувших небо плотных туч зияла подсвеченная солнцем овальная дыра, а в центре вздымалось еще одно облако в форме метелки.
«Дырявое» облако, или кавум — это редкий феномен. Оно появляется в
Стоит только появиться ледяным кристаллам в переохлажденном облаке, как запускается эффект домино. Капли воды вокруг кристаллов испаряются, и образуется большая круглая или овальная дыра. Чаще всего этот процесс появления кристаллов запускает пролетающий самолет.
Анна Лысенко