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10:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Германией заметили облако-метлу

Это редкий феномен.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 77% 760 мм рт. ст. 2 м/с

Житель Германии Марко Берик опубликовал снимок облаков странной формы.

Посреди затянувших небо плотных туч зияла подсвеченная солнцем овальная дыра, а в центре вздымалось еще одно облако в форме метелки.

«Дырявое» облако, или кавум — это редкий феномен. Оно появляется в перисто-кучевых или высококучевых облаках, когда температура воды в них ниже нуля, но лед еще не образовался.

Стоит только появиться ледяным кристаллам в переохлажденном облаке, как запускается эффект домино. Капли воды вокруг кристаллов испаряются, и образуется большая круглая или овальная дыра. Чаще всего этот процесс появления кристаллов запускает пролетающий самолет.

Анна Лысенко

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