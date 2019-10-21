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12:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Выбрано лучшее «погодное» фото 2019 года

В конкурсе участвовали почти 6 тысяч снимков со всего мира.

Снимок густых облаков в национальном парке Сноудония в Уэльсе, сделанный фотографом Гаретом Моном Джонсом, победил в престижном конкурсе Weather Photo of the Year.

Конкурс, посвященный погодным явлениям, организовывает Королевское метеорологическое общество (RMetS) в сотрудничестве с WeatherPro. В этом году в нем участвовали больше 5,7 тысяч работ со всего мира.

В номинации для юных фотографов победил Хьюго Бегг за снимок молний в Австралии.

Приз зрительских симпатий получила Елена Сальваи за снимок «Сила Молнии».

По словам Лиз Бентли, исполнительного директора RMetS, в этом году жюри «было ошеломлено» огромным количеством выдающихся работ, которые участвовали в конкурсе.

Анна Лысенко

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