Погодные приметы на 21 октября: готовимся к холодам
Наблюдаем за небом и животными.
Наблюдаем за небом и животными.
21 октября православная церковь почитает память преподобной Пелагии Антиохийской. В этот день было принято заниматься ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды.
Определить погоду на ближайшие дни, а также на всю зиму, помогали народные приметы.
Например, если звезды ярко сияют, то в ближайшее время погода будет хорошая, а если тускло, то стоит ждать ненастья.
Если облака плывут низко — это к морозу, а если возле солнца виден туманный круг — к ясной и сухой погоде.
Определить погоду можно также по поведению животных и птиц. Если мыши роют норы с южной стороны — зима будет суровой. Скорое ненастье можно ждать, если домашний скот к вечеру начал вести себя беспокойно.
Екатерина Гура