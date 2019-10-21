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14:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 21 октября: готовимся к холодам

Наблюдаем за небом и животными.

Источник: CC0/stux

21 октября православная церковь почитает память преподобной Пелагии Антиохийской. В этот день было принято заниматься ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды.

Определить погоду на ближайшие дни, а также на всю зиму, помогали народные приметы.

Например, если звезды ярко сияют, то в ближайшее время погода будет хорошая, а если тускло, то стоит ждать ненастья.

Если облака плывут низко — это к морозу, а если возле солнца виден туманный круг — к ясной и сухой погоде.

Считалось, что если до сих пор с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно.

Определить погоду можно также по поведению животных и птиц. Если мыши роют норы с южной стороны — зима будет суровой. Скорое ненастье можно ждать, если домашний скот к вечеру начал вести себя беспокойно.

Екатерина Гура

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