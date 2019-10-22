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11:00 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье вновь зацвели сакура и сирень из-за необычного потепления

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Пришедшая в Приморье волна тепла привела к тому, что температура воздуха превысила норму на 4−8 градусов, а некоторые растения вновь начали цвести, сообщает Примгидромет.

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Источник: РИА Новости

«Очередная волна тепла, пришедшая на юг Дальнего Востока, привела к повышению температурного фона в Приморье. Во многих районах края наблюдается повторное цветение некоторых растений, например, сирени, яблонь, сакуры, жимолости и других. Вчера максимальные температуры воздуха составили +14…+19°C, местами в южных и восточных районах воздух прогрелся до +20…+22°C. Средняя суточная температура воздуха на большей территории превысила норму на 4−8 градусов», — говорится в сообщении.

Во Владивостоке в понедельник воздух прогрелся до +18 °C, что было близко к рекордному показателю 2001 года, который составляет +18,4°C. Среднесуточная температура в городе превысила средние климатические значения на 7 градусов.

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