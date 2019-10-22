Погодные приметы на 22 октября: определяем, когда пойдет снег
Наблюдаем за осадками и деревьями.
Наблюдаем за осадками и деревьями.
22 октября православные христиане почитают память святого апостола Иакова. В народе эта дата получила название Яков день или
По народным приметам на Якова судили о том, когда выпадет снег. Так, если с утра 22 октября идет дождь, то к вечеру стоит ждать снега. А вот если утром гололедица, то к вечеру пойдет дождь. Если на лиственнице не осыпались иголки — в ближайшее время снега не будет. А если он
Если вокруг луны на небе есть круг — следующее лето будет засушливым, а если идет снег и ложится на талую землю — лето будет дождливым.
Екатерина Гура