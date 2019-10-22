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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 22 октября: определяем, когда пойдет снег

Наблюдаем за осадками и деревьями.

Источник: @jessicalfadel

22 октября православные христиане почитают память святого апостола Иакова. В народе эта дата получила название Яков день или Яков-древопилец, так как с приходом холодов наступало время заготавливать дрова на зиму.

По народным приметам на Якова судили о том, когда выпадет снег. Так, если с утра 22 октября идет дождь, то к вечеру стоит ждать снега. А вот если утром гололедица, то к вечеру пойдет дождь. Если на лиственнице не осыпались иголки — в ближайшее время снега не будет. А если он все-таки выпадет, то очень быстро растает.

Если вокруг луны на небе есть круг — следующее лето будет засушливым, а если идет снег и ложится на талую землю — лето будет дождливым.

Екатерина Гура

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