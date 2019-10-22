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20:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Ибицу обрушились мини-торнадо

В нескольких регионах Испании объявлено штормовое предупреждение.

В Испанию снова пришла непогода. На средиземноморском побережье, а также на Балеарских островах объявлен повышенный режим опасности из-за второй волны штормов, известных под названием La gota fria («холодная капля»).

Первыми от стихии пострадали курорты Ибица, Майорка и Кадис. Кроме сильных ливней и штормового ветра, там прошли и торнадо. Местные жители, а также многочисленные туристы снимают происходящее на видео и публикуют в соцсетях.

Больше всего от стихии «досталось» Ибице. В результате торнадо там оказались повалены деревья, разрушены небольшие постройки, размыты и заблокированы дороги.

По прогнозам, такая погода сохранится в Испании еще в течение недели. В ближайшие несколько дней стихия обрушится на Валенсию и Аликанте, которые и так сильно пострадали во время сентябрьских штормов.

Екатерина Гура

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