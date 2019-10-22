Woke up to this today! ? ?⛈ ?#ibiza #storms #weather #thunder pic.twitter.com/PrcbdZA2Sx— Lovely Laura (@lovelylaurasax) October 22, 2019
На Ибицу обрушились мини-торнадо
В нескольких регионах Испании объявлено штормовое предупреждение.
В нескольких регионах Испании объявлено штормовое предупреждение.
В Испанию снова пришла непогода. На средиземноморском побережье, а также на Балеарских островах объявлен повышенный режим опасности
Первыми от стихии пострадали курорты Ибица, Майорка и Кадис. Кроме сильных ливней и штормового ветра, там прошли и торнадо. Местные жители, а также многочисленные туристы снимают происходящее на видео и публикуют в соцсетях.
Больше всего от стихии «досталось» Ибице. В результате торнадо там оказались повалены деревья, разрушены небольшие постройки, размыты и заблокированы дороги.
По прогнозам, такая погода сохранится в Испании еще в течение недели. В ближайшие несколько дней стихия обрушится на Валенсию и Аликанте, которые и так сильно пострадали во время сентябрьских штормов.
Екатерина Гура