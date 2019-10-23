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01:21 (мск), источник: Известия

Калифорнии предсказали скорую разрушительную катастрофу

В американском штате Калифорния может произойти сильное землетрясение магнитудой 6,7 или выше. К такому выводу пришли специалисты сейсмологической лаборатории в Калифорнийском университете в Беркли.

По прогнозам ученых, это приведет к разрушению инфраструктуры, зданий и отключению электричества, сообщает Science Alert.

Исследователи зафиксировали активность в районе разлома Гарлока, который пролегает по территории юго-западных штатов на 250 километров и пересекает разлом Сан-Андреас. Причиной стала дестабилизация, вызванная землетрясением магнитудой 6,4 в Риджкресте в июле.

После этого вблизи разлома произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,1. В результате в районе разлома началось медленное перемещение пород, или ползучесть, когда тектонические плиты скользят вдоль разлома. По мнению ученых, существует возможность, что она спровоцирует серию мощных землетрясений, которые распространятся по разлому.

Ранее сообщалось, что июльское землетрясение в Калифорнии создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса. Он протянулся на территории, где раньше, вероятно, была вода.

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