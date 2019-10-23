Погодные приметы на 23 октября: смотрим на луну
Делаем прогноз на ближайшую неделю.
Делаем прогноз на ближайшую неделю.
23 октября православная церковь почитает память святых брата и сестры Евлампия и Евлампии. В народе этот день прозвали
Считается, что если в этот день грязно и слякотно, то снега не будет до 4 ноября. Если небо на западе ясное — стоит ждать погоды без осадков. Если на Евлампия дует северный или восточный ветер — скоро похолодает. Погоду можно узнать и по листьям ивы. Если они все к этому дню осыпались — зима наступит рано и будет снежной.
Кроме того, прогноз на ближайшие дни можно сделать по положению луны на небе: если рога месяца указывают на север, то пойдет снег, а если на юг — будет дождь, и плохая погода продлится до начала ноября.
Екатерина Гура