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12:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 23 октября: смотрим на луну

Делаем прогноз на ближайшую неделю.

Источник: @kenrickmills

23 октября православная церковь почитает память святых брата и сестры Евлампия и Евлампии. В народе этот день прозвали Евлампий-зимоуказатель.

Считается, что если в этот день грязно и слякотно, то снега не будет до 4 ноября. Если небо на западе ясное — стоит ждать погоды без осадков. Если на Евлампия дует северный или восточный ветер — скоро похолодает. Погоду можно узнать и по листьям ивы. Если они все к этому дню осыпались — зима наступит рано и будет снежной.

Кроме того, прогноз на ближайшие дни можно сделать по положению луны на небе: если рога месяца указывают на север, то пойдет снег, а если на юг — будет дождь, и плохая погода продлится до начала ноября.

Екатерина Гура

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