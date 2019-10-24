Погодные приметы на 24 октября: когда ждать морозов
На непогоду укажут высохшие листья и луна.
На непогоду укажут высохшие листья и луна.
24 октября православные христиане почитают память апостола Филиппа. По наблюдениям предков, с Филиппова дня начинается Предзимье, которое продлится до 31 октября.
О том, какой будет погода в ближайшее время и всю зиму, можно судить по разным народным приметам. Если луна окружена легкой дымкой и выглядит тусклой — в ближайшие дни погода испортится и может пойти снег.
Если куры рано садятся на насест, то стоит ждать мороза. Причем, чем выше они садятся, тем холоднее будет. А вот если на Филиппов день стоит туман, то скоро потеплеет.
Если в этот день снег ложится на мокрую землю и не тает, то весна придет рано и будет теплой.
Екатерина Гура