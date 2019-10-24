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11:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 24 октября: когда ждать морозов

На непогоду укажут высохшие листья и луна.

Источник: Агентство «Москва»

24 октября православные христиане почитают память апостола Филиппа. По наблюдениям предков, с Филиппова дня начинается Предзимье, которое продлится до 31 октября.

О том, какой будет погода в ближайшее время и всю зиму, можно судить по разным народным приметам. Если луна окружена легкой дымкой и выглядит тусклой — в ближайшие дни погода испортится и может пойти снег.

Если слышно, как на деревьях шуршат высохшие листья, то скоро стоит ждать снегопада.

Если куры рано садятся на насест, то стоит ждать мороза. Причем, чем выше они садятся, тем холоднее будет. А вот если на Филиппов день стоит туман, то скоро потеплеет.

Если в этот день снег ложится на мокрую землю и не тает, то весна придет рано и будет теплой.

Екатерина Гура

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