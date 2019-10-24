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12:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Волшебную природу Норвегии показали в необычном цвете (фото)

Сказочная красота.

Популярный парижский фотограф Ян Филипп использовал инфракрасную камеру, чтобы подчеркнуть величие северной природы Норвегии.

Снимки были сделаны в 2014, 2017 и 2019 годах на южном побережье страны от Бергена до утеса Прейкстолен. Водопады, скалы, ручьи и облака, нависающие над фьордами, выглядят на них по-настоящему необычно.

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«Сначала я сомневался, что инфракрасная фотография даст хорошие результаты, потому что я почти никогда не видел солнца в Норвегии!» — отметил фотограф. Но результат превзошел все его ожидания.

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Анна Лысенко

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