Волшебную природу Норвегии показали в необычном цвете (фото)
Сказочная красота.
Сказочная красота.
Популярный парижский фотограф Ян Филипп использовал инфракрасную камеру, чтобы подчеркнуть величие северной природы Норвегии.
Снимки были сделаны в 2014, 2017 и 2019 годах на южном побережье страны от Бергена до утеса Прейкстолен. Водопады, скалы, ручьи и облака, нависающие над фьордами, выглядят на них
«Сначала я сомневался, что инфракрасная фотография даст хорошие результаты, потому что я почти никогда не видел солнца в Норвегии!» — отметил фотограф. Но результат превзошел все его ожидания.
Анна Лысенко