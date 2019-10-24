Айсберг размером с Пекин резко развернулся на 90 градусов (фото)
Он начнет отдаляться от Антарктиды.
Он начнет отдаляться от Антарктиды.
Спутник миссии Copernicus Sentinel-1 запечатлел резкий разворот гигантского айсберга D28 в Антарктиде, сообщает Европейское космическое агентство.
Айсберг площадью 1636 квадратных километров, что примерно соответствует размеру Пекина и немного больше площади
На снимке голубым цветом показано положение айсберга 20 сентября, а красным — 19 октября. За месяц гигантская глыба успела развернуться на 90 градусов. Теперь, подхваченная течениями, она начнет отдаляться от Антарктиды.
Анна Лысенко