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15:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Айсберг размером с Пекин резко развернулся на 90 градусов (фото)

Он начнет отдаляться от Антарктиды.

Источник: ESA

Спутник миссии Copernicus Sentinel-1 запечатлел резкий разворот гигантского айсберга D28 в Антарктиде, сообщает Европейское космическое агентство.

Айсберг площадью 1636 квадратных километров, что примерно соответствует размеру Пекина и немного больше площади Санкт-Петербурга, откололся от шельфового ледника Эймери 26 сентября. По оценкам, его вес составляет 315 миллиардов тонн.

На снимке голубым цветом показано положение айсберга 20 сентября, а красным — 19 октября. За месяц гигантская глыба успела развернуться на 90 градусов. Теперь, подхваченная течениями, она начнет отдаляться от Антарктиды.

Анна Лысенко

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