Погодные приметы на 25 октября: наблюдаем за звездами
Они расскажут, какой ждать погоды в ближайшие дни.
Они расскажут, какой ждать погоды в ближайшие дни.
25 октября православная церковь чтит память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. По народному календарю святой Пров связан со звездами. Вечером, когда они начинали появляться на небе, к ним внимательно присматривались и делали прогнозы о предстоящей погоде.
Считалось, что если звезды яркие, то скоро придут морозы, а если тусклые — погода чуть испортится, но холодно не будет. Если звезды сильно мерцают синими оттенками — это к снегу.
Также определить погоду можно и по другим народным приметам. К примеру, если на Прова дует северный ветер — это к похолоданию, а если южный — к потеплению. А вот если ветер постоянно меняет свое направление, то пасмурная погода сохранится на ближайшие несколько недель.
Если 25 октября гремит гром, то зимой будет мало снега, а сама она будет короткой и теплой. Низко плывущие облака — к похолоданию. Красная луна — к ветру.
О погоде можно судить и по поведению животных и птиц. Если перелетные птицы парят низко над землей, то зима будет ранней и суровой. Если куры нахохлились и приподняли перья — это к морозу.
Екатерина Гура