Как тают ледники Исландии: фото 30 лет назад и сейчас
Команда ученых из Шотландии и Исландии сравнила фотографии, сделанные в 1980-х годах, с современными изображениями, снятыми с помощью дронов.
Команда ученых из Шотландии и Исландии сравнила фотографии, сделанные в 1980-х годах, с современными изображениями, снятыми с помощью дронов.
Благодаря этому фотопроекту удалось установить, сколько льда потеряли ледники Исландии.
Внимание ученых было сосредоточено на южной части ледяного покрова ледника Ватнайокюдль, крупнейшего в Исландии — его площадь составляет 7700 квадратных километров (8% территории острова).
Киран Бакстер из Университета Данди в Шотландии сказал в интервью Би-би-си:
Мы увидели ошеломляющую разницу, образовавшуюся за очень короткий промежуток времени.
В проекте, в котором также участвовали ученые из Исландского университета и Метеорологического бюро Исландии, использовались аэрофотоснимки, сделанные в ходе полета на исследовательском самолете в 1980-х годах.
Были сделаны тысячи фотографий, затем они были преобразованы в трехмерную модель местности в высоком разрешении.
По словам Кирана Бакстера, это значит, что фотографии можно переформировать, чтобы показать местность под разными углами.
«Затем мы можем сопоставить эти снимки с фотографиями с беспилотников, сделанными сейчас».
Ученые надеются, что разница в ледниковом покрове, столь заметная при сравнении фотографий, поможет людям увидеть, как быстро сокращаются ледники Исландии.
Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что с 2000 года ледники страны отступили на общую площадь около 750 квадратных километров и в среднем теряют за год около 40 тысяч квадратных километров.
Этим летом в Исландии прошла церемония торжественного прощания с ледником Окйекудль, который практически исчез с лица Земли в возрасте около 700 лет.
Ледник официально был объявлен погибшим в 2014 году, когда он утратил способность двигаться. То, что
Исчезновение ледников, вызванное изменением климата, является глобальной мировой проблемой. В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится, что, по прогнозам, к 2100 году более мелкие ледники в Европе, Африке, Андах и Индонезии потеряют более 80% своей нынешней массы льда, если выбросы углерода будут высокими.
Повышение уровня мирового океана может иметь огромные последствия для миллионов людей, предупреждают эксперты.
Ребекка Морелл
Научный корреспондент Би-би-си