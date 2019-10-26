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09:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 октября: смотрим на облака

В этот день на Руси было принято наводить порядок в бане: заменять доски, чистить печь. Кроме того, подходило время настаивать целебные травы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 77% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2019

По нескольким приметам крестьяне узнавали о близкой перемене погоды. Например, об этом возвещал петух, если ни с того ни с сего начинал кукарекать вечером. А вот если петухи запели очень рано — потеплеет.

Кроме того, старались смотреть на облака. Если они быстро бегут с юга — к непогоде, порывистому ветру. Солнце восходит из-за туч — к перемене погоды. Облака красного цвета — к дождю.

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