Погодные приметы на 26 октября: смотрим на облака
В этот день на Руси было принято наводить порядок в бане: заменять доски, чистить печь. Кроме того, подходило время настаивать целебные травы.
В этот день на Руси было принято наводить порядок в бане: заменять доски, чистить печь. Кроме того, подходило время настаивать целебные травы.
По нескольким приметам крестьяне узнавали о близкой перемене погоды. Например, об этом возвещал петух, если ни с того ни с сего начинал кукарекать вечером. А вот если петухи запели очень рано — потеплеет.
Кроме того, старались смотреть на облака. Если они быстро бегут с юга — к непогоде, порывистому ветру. Солнце восходит