Погодные приметы на 27 октября: о чем говорит дождь
В народе 27 октября — день Прасковьи, или Грязниха, потому что в это время идут дожди и портятся дороги. На Грязниху не бывает сухо, говорили раньше.
В народе 27 октября — день Прасковьи, или Грязниха, потому что в это время идут дожди и портятся дороги. На Грязниху не бывает сухо, говорили раньше.
Считается, что если в этот день на дорогах много грязи, то через месяц установится настоящая зима. Если на Прасковью выпал снег — в мае будет сильная непогода. Сильный дождь — к снегу уже в ближайшее время. Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым.
Вороны громко кричат — к потеплению. Яркое звездное небо — к богатому урожаю.