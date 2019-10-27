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10:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 октября: о чем говорит дождь

В народе 27 октября — день Прасковьи, или Грязниха, потому что в это время идут дожди и портятся дороги. На Грязниху не бывает сухо, говорили раньше.

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Источник: Reuters

Считается, что если в этот день на дорогах много грязи, то через месяц установится настоящая зима. Если на Прасковью выпал снег — в мае будет сильная непогода. Сильный дождь — к снегу уже в ближайшее время. Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым.

Вороны громко кричат — к потеплению. Яркое звездное небо — к богатому урожаю.

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