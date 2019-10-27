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11:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Получен снимок галактики с молодыми звездами

Она светится голубым.

Источник: ESA

Космический телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок галактики IC 4653 в созвездии Жертвенник на расстоянии примерно 80 млн световых лет от Земли.

Эту галактику относят к компактным. Она находится относительно далеко и поэтому на звёздном небе похожа на обычные звёзды.

Рукава IC 4653 рассказывают нам о том, что происходит внутри галактики, говорят астрономы. Как правило, звезды сияют ярким голубым светом, когда они молодые. Голубые и синие пятна на снимке отмечают участки формирования новых звезд.

Анна Лысенко

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04:12 (мск)© Ньюстюб
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