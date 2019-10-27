Получен снимок галактики с молодыми звездами
Она светится голубым.
Она светится голубым.
Космический телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок галактики IC 4653 в созвездии Жертвенник на расстоянии примерно 80 млн световых лет от Земли.
Эту галактику относят к компактным. Она находится относительно далеко и поэтому на звёздном небе похожа на обычные звёзды.
Рукава IC 4653 рассказывают нам о том, что происходит внутри галактики, говорят астрономы. Как правило, звезды сияют ярким голубым светом, когда они молодые. Голубые и синие пятна на снимке отмечают участки формирования новых звезд.
Анна Лысенко