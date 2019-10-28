Погодные приметы на 28 октября: смотрим на небо
Солнце и луна расскажут об осадках и морозах.
Солнце и луна расскажут об осадках и морозах.
28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского. С осеннего Евфимия, как правило, начинались постоянные утренние заморозки, дневная температура также постепенно опускалась ниже.
Если вечером небо чистое, но около луны видны большие круги — скоро ударит мороз. Круги красные и расплывчатые предвещают еще и снегопад.
Наши предки также определяли погоду по поведению животных и птиц. Считалось, что если поздней осенью появились комары, то зима будет теплой и короткой.
Куры скребутся — к дождю, а если петух перед взлетом на насест пропоет 12 раз, то завтра погода переменится.
Екатерина Гура