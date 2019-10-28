Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенковПобедителя ждет денежный приз
Фоторепортажи
22Великая депрессия
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
10:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 октября: смотрим на небо

Солнце и луна расскажут об осадках и морозах.

Источник: СС0/Romi_Lado

28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского. С осеннего Евфимия, как правило, начинались постоянные утренние заморозки, дневная температура также постепенно опускалась ниже.

Считалось, что если утром в этот день солнце восходит, а над ним облако — погода будет ненастная. А вот если весь день на Евфимия стоит хорошая погода, а небо чистое и синее — в ближайшее время осадков можно не ждать.

Если вечером небо чистое, но около луны видны большие круги — скоро ударит мороз. Круги красные и расплывчатые предвещают еще и снегопад.

Наши предки также определяли погоду по поведению животных и птиц. Считалось, что если поздней осенью появились комары, то зима будет теплой и короткой.

Куры скребутся — к дождю, а если петух перед взлетом на насест пропоет 12 раз, то завтра погода переменится.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
Hi-Tech
Tetris Challenge: Новый флешмоб заразил весь мир Присоединяйтесь!
Авто
В России снова начнётся сборка «убийцы уазиков» (подробности) Помните внедорожники Great Wall Hover? В следующем году они снова вернутся на российский рынок!
Кино
Ян Гэ: «Нет ничего невозможного. Даже выйти за Брэда Питта» Яркая и неординарная, непохожая ни на кого певица, актриса и режиссер — о своем новом (и очень откровенном) фильме, мечтах, подходе к работе и творческом методе
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
Данила Козловский впервые станет отцом По данным журналистов, возлюбленная актера беременна
Леди
Алика Смехова взволновала фанатов глубоким декольте Актриса предстала в провокационном образе.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»