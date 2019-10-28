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12:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник снял гравитационные волны над Землей

Метеорологические спутники смогли снять гравитационные волны в атмосфере — явление, которое в обычной ситуации остается невидимым.

Термин «гравитационные волны» употребляют в физике и космологии для обозначения изменений гравитационного поля — «ряби пространства-времени». Но этот же термин применяют и в гидродинамике, чтобы описать, как сила тяжести влияет на волны.

Кроме того, гравитационные волны наблюдают и в атмосфере, где гравитация пытается «уравновесить» воздушные колебания. Такие колебания возникают, когда на пути воздушного потока появляются препятствия, например, горная цепь, или при резких перепадах температуры воздуха.

Заметить влияние земной гравитации на потоки воздуха в обычных условиях нельзя. Но в этот раз японскому метеорологическому спутнику Химавари-8 удалось снять невидимый процесс.

По словам метеорологов, перепады температур во время сильной грозы в Западной Австралии породили сильные воздушные колебания. Эти потоки двинулись через Индийский океан. У них на пути оказались густые облака, которые и делали атмосферные гравитационные волны видимыми.

Анна Лысенко

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