В NASA показали Солнце, «превратившееся» в фонарь из тыквы
Пятна в короне звезды похожи на глаза и рот.
Пятна в короне звезды похожи на глаза и рот.
В преддверии Хэллоуина в NASA поделились необычным снимком Солнца, напоминающего традиционный горящий фонарь из тыквы.
По словам астрономов, пятна, напоминающие жутковатые глазницы и рот, «являются маркерами интенсивного и сложного набора магнитных полей в короне звезды».
Фотография была сделана Обсерваторией солнечной динамики еще 8 октября 2014 года, но обнародована только сейчас.
Анна Лысенко