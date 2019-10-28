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14:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

В NASA показали Солнце, «превратившееся» в фонарь из тыквы

Пятна в короне звезды похожи на глаза и рот.

Источник: NASA

В преддверии Хэллоуина в NASA поделились необычным снимком Солнца, напоминающего традиционный горящий фонарь из тыквы.

По словам астрономов, пятна, напоминающие жутковатые глазницы и рот, «являются маркерами интенсивного и сложного набора магнитных полей в короне звезды».

Фотография была сделана Обсерваторией солнечной динамики еще 8 октября 2014 года, но обнародована только сейчас.

Анна Лысенко

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