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17:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромные кратеры на Луне показали в необычном фото

Впечатляющая панорама.

Профессиональный астрофотограф Мигель Кларо из Лиссабона сумел получить очень четкий снимок Южного полюса Луны.

На нем можно рассмотреть кратеры Лонгомонтан диаметром 146 км и Клавий диаметром 230 км.

Панорамный снимок словно сделан с космического корабля. На самом деле это вполне «земная» фотография. Для ее получения Кларо использовал телескоп и астрофотокамеру.

Ранее Кларо поделился снимком, на котором одновременно запечатлены комета Виртанена, звездное скопление Плеяды, туманность Калифорния и пролетающий метеор.

Анна Лысенко

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