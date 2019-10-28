Огромные кратеры на Луне показали в необычном фото
Впечатляющая панорама.
Впечатляющая панорама.
Профессиональный астрофотограф Мигель Кларо из Лиссабона сумел получить очень четкий снимок Южного полюса Луны.
На нем можно рассмотреть кратеры Лонгомонтан диаметром 146 км и Клавий диаметром 230 км.
Панорамный снимок словно сделан с космического корабля. На самом деле это вполне «земная» фотография. Для ее получения Кларо использовал телескоп и астрофотокамеру.
Ранее Кларо поделился снимком, на котором одновременно запечатлены комета Виртанена, звездное скопление Плеяды, туманность Калифорния и пролетающий метеор.
Анна Лысенко