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19:56 (мск), источник: РИА Новости

«Сибирские Мальдивы» проверили на уровень радиации

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости/Прайм. Сибирская генерирующая компания (СГК) проверила радиационный фон золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, который летом прозвали «Сибирскими Мальдивами», он оказался втрое ниже нормы, следует из материалов компании.

Источник: РИА Новости

«Сибирские Мальдивы» безопасны — сделали вывод общественники по итогам замеров на ТЭЦ-5. Проверяли радиационный фон, он оказался ниже, чем в среднем по городу. … По итогам замеров в пяти контрольных точках периметра золоотвала, значения прибора колебались от 0,07 до 0,11 мкЗв/час. Это втрое ниже нормы, — говорится в сообщении. Исследование заказала СГК по просьбе общественных организаций и городской рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности.

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Как уточняет компания, около года назад ТЭЦ-5 сменила вид топлива — с каменного угля перешла на бурый, это вызвало беспокойство жителей города. Сразу были сделаны первые замеры на дымососах котлов с помощью высокоточных газоанализаторов, которые показали снижение выбросов на сжигании бурого угля, относительно сжигания каменного. Однако до недавнего времени у общественников оставались сомнения относительно безопасности уровня гамма-излучения.

«В сентябре этого года золошлаковые материалы на ТЭЦ-5 прошли государственную экологическую экспертизу. То есть Росприроднадзор, по сути, подтвердил экологическую безопасность материалов и возможность их применения для дорожного строительства, вертикальных планировок, рекультивации земель», — сообщил начальник управления производства и реализации вторичных материалов Новосибирского филиала СГК Петр Саньков.

Бирюзовое озеро и золоотвал, расположенные буквально в 10 минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступные каждому жителю города, в этом году обратили на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. СГК пришлось поставить на въезде на золоотвал пост охраны.

СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

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