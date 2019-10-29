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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 октября: туман предвещает тепло

Смотрим на небо и делаем прогноз.

Источник: @lukasneasi

29 октября православная церковь почитает память святого мученика Лонгина. Наши предки верили, что если звезды в этот день яркие, то в ближайшие дни будет хорошая погода, а если тусклые — следует ждать дождя и снега.

Мутная и бледная луна предвещает мороз и снег. А о приближении ненастья можно судить, если солнце весь день находится в дымке.

Если 29 октября стоит туман, то скоро потеплеет. Желтые листья остались на деревьях — морозы наступят не скоро. Безветренную и сухую погоду также предвещает и северный ветер.

О погоде можно судить и по поведению птиц. Считается, что если в этот день гусь стоит на одной лапе, то скоро придут морозы. А по тому, в какую сторону направлен клюв вороны, можно судить, откуда будет дуть ветер.

Екатерина Гура

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