Народные приметы на 29 октября: туман предвещает тепло
Смотрим на небо и делаем прогноз.
Смотрим на небо и делаем прогноз.
29 октября православная церковь почитает память святого мученика Лонгина. Наши предки верили, что если звезды в этот день яркие, то в ближайшие дни будет хорошая погода, а если тусклые — следует ждать дождя и снега.
Если 29 октября стоит туман, то скоро потеплеет. Желтые листья остались на деревьях — морозы наступят не скоро. Безветренную и сухую погоду также предвещает и северный ветер.
О погоде можно судить и по поведению птиц. Считается, что если в этот день гусь стоит на одной лапе, то скоро придут морозы. А по тому, в какую сторону направлен клюв вороны, можно судить, откуда будет дуть ветер.
Екатерина Гура