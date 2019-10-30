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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 октября: смотрим на небо

Солнце и звезды расскажут об осадках и холодах.

Источник: СС0/xusenru

30 октября православная церковь чтит память пророка Осия. В народе этот день прозвали Осия Колесника, так как считалось, что святой отвечает за тележный транспорт крестьян в преддверии зимы.

Погоду на ближайшие дни и месяцы наши предки определяли по различным природным приметам.

Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то скоро следует ждать ненастья. Солнце заволокло тучами — к дождю. А если заходящее солнце окружено белым, синеватым или черным кругом, то скоро придет сильная буря.

Сделать прогноз на предстоящую погоду можно и в ночное время. Яркая луна предвещает теплую и солнечную погоду, мутная и бледная — дождь, а с красным оттенком — сильный ветер.

Белый и блестящий месяц предвещает похолодание. Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то скоро начнутся затяжные дожди. А редкие и неясные звезды на небе говорят о ненастье и вьюге.

Екатерина Гура

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