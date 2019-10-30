Народные приметы на 30 октября: смотрим на небо
Солнце и звезды расскажут об осадках и холодах.
Солнце и звезды расскажут об осадках и холодах.
30 октября православная церковь чтит память пророка Осия. В народе этот день прозвали Осия Колесника, так как считалось, что святой отвечает за тележный транспорт крестьян в преддверии зимы.
Погоду на ближайшие дни и месяцы наши предки определяли по различным природным приметам.
Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то скоро следует ждать ненастья. Солнце заволокло тучами — к дождю. А если заходящее солнце окружено белым, синеватым или черным кругом, то скоро придет сильная буря.
Белый и блестящий месяц предвещает похолодание. Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то скоро начнутся затяжные дожди. А редкие и неясные звезды на небе говорят о ненастье и вьюге.
Екатерина Гура