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12:04 (мск), источник: ТАСС

Метеорологи рассказали о разнице между гололедом и гололедицей

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что гололед может образовываться на любых поверхностях, а гололедица — только на горизонтальных.

Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Гололед является более опасным явлением для водителей и пешеходов и может образовываться на любых поверхностях, в то время как гололедица — только на горизонтальных. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Это совершенно два разных явления. Гололед образовывается, когда в холодное полугодие термометры показывают минус, но в облачном слое температура положительная, а осадки идут в жидкой фазе. Попадая в слой отрицательной температуры, они не успевают растаять, ложатся на различные поверхности и замерзают, образуя ледяную корку. Гололед — это очень скользкий и ровный лед. Он может образовываться везде: на корпусах машин, на деревьях, проводах», — сообщила она.

Гололедица образовывается, когда резкое похолодание наступает после выпадения осадков. Осадки при гололедице замерзают только на горизонтальной поверхности, преимущественно на дорогах и тротуарах. Гололед представляет большую опасность для водителей и пешеходов, нежели гололедица, отметила Макарова.

В четверг в Москве ожидается гололедица.

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