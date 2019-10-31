Метеорологи рассказали о разнице между гололедом и гололедицей
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что гололед может образовываться на любых поверхностях, а гололедица — только на горизонтальных.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что гололед может образовываться на любых поверхностях, а гололедица — только на горизонтальных.
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Гололед является более опасным явлением для водителей и пешеходов и может образовываться на любых поверхностях, в то время как гололедица — только на горизонтальных. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Это совершенно два разных явления. Гололед образовывается, когда в холодное полугодие термометры показывают минус, но в облачном слое температура положительная, а осадки идут в жидкой фазе. Попадая в слой отрицательной температуры, они не успевают растаять, ложатся на различные поверхности и замерзают, образуя ледяную корку. Гололед — это очень скользкий и ровный лед. Он может образовываться везде: на корпусах машин, на деревьях, проводах», — сообщила она.
В четверг в Москве ожидается гололедица.