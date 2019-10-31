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11:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 31 октября: наблюдаем за животными

Кошки и куры расскажут, какой ждать погоды.

Источник: CC0/doanme

31 октября православная церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Луку. В связи с тем, что имя святого созвучно слову «лук», в народе этот день прозвали «луковым».

Считалось, что если на Луку нет снега, то и зима придет нескоро. А если снег уже лежит, то всю зиму будут метели.

Если облака плывут по небу с севера на юг, то ближайшие дни будут солнечными и теплыми. Мутные звезды — к дождю, а бледный месяц — к снегу.

Погоду можно также определить по поведению животных и птиц. Если лошадь громко фыркает — будет тепло, а если храпит — к ненастью.

Корова поднимает морду против ветра — к дождливой погоде. Такую же погоду предсказывают и нахохлившиеся куры. Если на Луку кошка скребет полы — стоит ждать сильного ветра.

Екатерина Гура

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