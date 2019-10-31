Народные приметы на 31 октября: наблюдаем за животными
Кошки и куры расскажут, какой ждать погоды.
Кошки и куры расскажут, какой ждать погоды.
31 октября православная церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Луку. В связи с тем, что имя святого созвучно слову «лук», в народе этот день прозвали «луковым».
Если облака плывут по небу с севера на юг, то ближайшие дни будут солнечными и теплыми. Мутные звезды — к дождю, а бледный месяц — к снегу.
Погоду можно также определить по поведению животных и птиц. Если лошадь громко фыркает — будет тепло, а если храпит — к ненастью.
Корова поднимает морду против ветра — к дождливой погоде. Такую же погоду предсказывают и нахохлившиеся куры. Если на Луку кошка скребет полы — стоит ждать сильного ветра.
Екатерина Гура