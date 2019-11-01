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09:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 ноября: готовимся к зиме

По сегодняшнему дню можно определить погоду за несколько месяцев вперед.

Источник: @aaronburden

1 ноября православные христиане почитают память мученика Садока, а также святого Иоанна Рыльского. В народе этот день получил название Иванов или предзимье.

Существует много народных примет, по которым можно определить погоду на ближайшее время и последующие месяцы.

Так, если 1 ноября холодно и идет дождь, то весна следующего года будет ненастной и холодной. Если на улице тепло — то и весна будет теплой, а зимой не будет лютых морозов.

Если же на Иванов день на улице грязно и слякотно, постоянного снега не будет еще 28 дней.

Определить погоду также помогут перелетные птицы. Если они летят высоко в небе, то зимой будет много снега, а если низко — зима будет малоснежная, но суровая.

Екатерина Гура

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