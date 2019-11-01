Народные приметы на 1 ноября: готовимся к зиме
По сегодняшнему дню можно определить погоду за несколько месяцев вперед.
По сегодняшнему дню можно определить погоду за несколько месяцев вперед.
1 ноября православные христиане почитают память мученика Садока, а также святого Иоанна Рыльского. В народе этот день получил название Иванов или предзимье.
Существует много народных примет, по которым можно определить погоду на ближайшее время и последующие месяцы.
Так, если 1 ноября холодно и идет дождь, то весна следующего года будет ненастной и холодной. Если на улице тепло — то и весна будет теплой, а зимой не будет лютых морозов.
Определить погоду также помогут перелетные птицы. Если они летят высоко в небе, то зимой будет много снега, а если низко — зима будет малоснежная, но суровая.
Екатерина Гура