В Гидрометцентре рассказали о шести временах года
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Климатическая зима придет в Россию еще не скоро, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Климатическая зима придет в Россию еще не скоро, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье. Предзимье — это период между осенью и зимой. Длится с середины октября до
Вильфанд подчеркнул, что до настоящих морозов «пока еще далеко»: минусовые температуры установятся в российских регионах только в конце ноября.
Между тем выделяемый синоптиками шестой сезон — предлетье — длится с середины марта до середины мая.