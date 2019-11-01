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13:24 (мск), источник: РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о шести временах года

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Климатическая зима придет в Россию еще не скоро, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье. Предзимье — это период между осенью и зимой. Длится с середины октября до 15—20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода», — сказал метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что до настоящих морозов «пока еще далеко»: минусовые температуры установятся в российских регионах только в конце ноября.

Между тем выделяемый синоптиками шестой сезон — предлетье — длится с середины марта до середины мая.

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