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14:31 (мск), источник: Интерфакс

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет «розовый».

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Источник: Агентство «Москва»

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет «розовая зима», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В целом, да, зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом.
Роман Вильфанд
руководитель Гидрометцентра России

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

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Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет «розовый». В 2017 году Вильфанд, рассказывая журналистам о комплексном прогнозе на летние месяцы в целом по России, использовал его, чтобы охарактеризовать лето. Тогда во время пресс-конференции он продемонстрировал прогностические карты РФ на летние месяцы, густо закрашенные светло-красным цветом — он означает температуру около и выше нормы. Позже Вильфанду пришлось объяснять, что он имел в виду: москвичам лето теплым не показалось.

Синоптик на пресс-конференции также сообщил, что он не сторонник ярких выражений для метеорологических процессов, таких как «барическая пила» (заметное изменение атмосферного давления) или «термическая пила» (изменение температуры воздуха). По его словам, оба выражения описывают нормальные процессы в атмосфере: движение через регион циклона (атмосферного вихря, в центре которого давление по законам физики ниже, чем на периферии) и суточный ход температуры.

Иногда метеорологи стремятся подыграть журналистам. У меня негативное отношение к таким прилагательным. Нужно говорить все-таки на определенном языке, профессиональном.
Роман Вильфанд

В сентябре Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. По данным федеральной службы, в этот период на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

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