Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет «розовый».
Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет «розовый».
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет «розовая зима», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В целом, да, зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом.
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет «розовый». В 2017 году Вильфанд, рассказывая журналистам о комплексном прогнозе на летние месяцы в целом по России, использовал его, чтобы охарактеризовать лето. Тогда во время
Синоптик на
Иногда метеорологи стремятся подыграть журналистам. У меня негативное отношение к таким прилагательным. Нужно говорить
все-такина определенном языке, профессиональном.
В сентябре Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. По данным федеральной службы, в этот период на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.