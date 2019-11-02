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10:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 2 ноября: что означает ветер

Православные сегодня отмечают Димитриевскую родительскую субботу, поминая усопших. В этот день особенно стараются не ругаться, не спорить, не пить алкоголь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 768 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Reuters

Наблюдая за погодой, в народе подметили, если 2 ноября холодно — зима будет теплой и наоборот. Иней на деревьях предвещает неурожай в следующем году. Сильный ветер — к затяжному ненастью.

Если выпал снег, но на деревьях остались листья, он быстро растает. Если деревья оголились — снежный покров может пролежать до весны. Если снег выпал на сухую землю — скоро потеплеет.

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