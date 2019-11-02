Погодные приметы на 2 ноября: что означает ветер
Православные сегодня отмечают Димитриевскую родительскую субботу, поминая усопших. В этот день особенно стараются не ругаться, не спорить, не пить алкоголь.
Православные сегодня отмечают Димитриевскую родительскую субботу, поминая усопших. В этот день особенно стараются не ругаться, не спорить, не пить алкоголь.
Наблюдая за погодой, в народе подметили, если 2 ноября холодно — зима будет теплой и наоборот. Иней на деревьях предвещает неурожай в следующем году. Сильный ветер — к затяжному ненастью.
Если выпал снег, но на деревьях остались листья, он быстро растает. Если деревья оголились — снежный покров может пролежать до весны. Если снег выпал на сухую землю — скоро потеплеет.