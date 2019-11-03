Погодные приметы на 3 ноября: будет ли мороз
Узнать погоду на ближайшие дни можно, наблюдая за осадками.
Узнать погоду на ближайшие дни можно, наблюдая за осадками.
Если в этот день выпал сильный снег, то снегопады не прекратятся еще несколько дней. Но такая погода — к хорошему урожаю хлеба в следующем году. Если снег падает и не тает, то весной будет много подснежников.
Ясный солнечный день — к скорому похолоданию. Морозную погоду обещает и красное солнце на закате.
Теплый воздух — к оттепели. Вечер тихий и безоблачный — следующий день будет хорошим. Дым идет вверх — к хорошей, солнечной погоде.