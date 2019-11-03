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09:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 3 ноября: будет ли мороз

Узнать погоду на ближайшие дни можно, наблюдая за осадками.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 57% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Если в этот день выпал сильный снег, то снегопады не прекратятся еще несколько дней. Но такая погода — к хорошему урожаю хлеба в следующем году. Если снег падает и не тает, то весной будет много подснежников.

Ясный солнечный день — к скорому похолоданию. Морозную погоду обещает и красное солнце на закате.

Теплый воздух — к оттепели. Вечер тихий и безоблачный — следующий день будет хорошим. Дым идет вверх — к хорошей, солнечной погоде.

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