В США огромный валун загадочно исчез, а затем появился снова
Оправдал свое название.
Оправдал свое название.
Необычный инцидент с валуном весом в тонну произошел в национальном лесу штата Аризона в США.
Камень под названием Волшебная скала — местная достопримечательность, пишет Daily Mail. Туристы специально останавливаются возле него, чтобы полюбоваться белыми полосами кварца на черном фоне.
Теперь сотрудники Национального лесного фонда Прескотта во время патрулирования леса обнаружили камень на прежнем месте. Представители службы отметили, что они «взволнованы» и «благодарны, что тот, кто забрал камень, оказался достаточно добросовестным, чтобы вернуть его публике».
По словам лесных чиновников, для перемещения валуна потребовалось бы специальное оборудование. Где все это время находился камень, в полиции не имеют ни малейшего понятия.
Анна Лысенко