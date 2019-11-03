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12:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США огромный валун загадочно исчез, а затем появился снова

Оправдал свое название.

Необычный инцидент с валуном весом в тонну произошел в национальном лесу штата Аризона в США.

Камень под названием Волшебная скала — местная достопримечательность, пишет Daily Mail. Туристы специально останавливаются возле него, чтобы полюбоваться белыми полосами кварца на черном фоне.

Две недели назад Волшебная скала загадочно исчезла, озадачив местных чиновников. Никаких следов кражи не осталось. О странном случае сообщили региональные СМИ.

Теперь сотрудники Национального лесного фонда Прескотта во время патрулирования леса обнаружили камень на прежнем месте. Представители службы отметили, что они «взволнованы» и «благодарны, что тот, кто забрал камень, оказался достаточно добросовестным, чтобы вернуть его публике».

По словам лесных чиновников, для перемещения валуна потребовалось бы специальное оборудование. Где все это время находился камень, в полиции не имеют ни малейшего понятия.

Анна Лысенко

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