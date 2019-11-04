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11:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 ноября: ждем дождя

Сегодня отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

В этот день почти всегда идет дождь.

— На Казанскую до обеда — осень, после обеда — зима, — говорили в народе.

Плохим знаком считается, если Казанская — без дождя. Значит, следующий год может быть неурожайным.

Туманное утро в этот день предвещает оттепель. Ясная и солнечная погода — к похолоданию и морозу. Сильный ливень — непогода продержится еще долго. Если припасов в закромах много — зима будет суровой.

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