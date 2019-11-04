Погодные приметы на 4 ноября: ждем дождя
Сегодня отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери.
Сегодня отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери.
В этот день почти всегда идет дождь.
— На Казанскую до обеда — осень, после обеда — зима, — говорили в народе.
Плохим знаком считается, если Казанская — без дождя. Значит, следующий год может быть неурожайным.
Туманное утро в этот день предвещает оттепель. Ясная и солнечная погода — к похолоданию и морозу. Сильный ливень — непогода продержится еще долго. Если припасов в закромах много — зима будет суровой.