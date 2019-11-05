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11:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 ноября: определяем, какой будет зима

Наблюдаем за тучами и осадками.

Источник: @bobcanning

5 ноября православная церковь почитает память святого апостола Иакова. В народе считали, что на Яков день выпадает второй снег, который уже может остаться лежать на земле.

По народным приметам в этот день наши предки определяли, какой будет зима и когда она наступит.

Если на Якова идет мелкий снег, который быстро тает, то настоящая зима начнется только 22 ноября. Если снег выпал и остался лежать, то зима будет снежной, но теплой.

Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то непогода продлится еще несколько дней.

Екатерина Гура

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