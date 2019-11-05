Народные приметы на 5 ноября: определяем, какой будет зима
Наблюдаем за тучами и осадками.
Наблюдаем за тучами и осадками.
5 ноября православная церковь почитает память святого апостола Иакова. В народе считали, что на Яков день выпадает второй снег, который уже может остаться лежать на земле.
Если на Якова идет мелкий снег, который быстро тает, то настоящая зима начнется только 22 ноября. Если снег выпал и остался лежать, то зима будет снежной, но теплой.
Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то непогода продлится еще несколько дней.
Екатерина Гура